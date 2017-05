Bouzambou hoopt met FT Antwerpen te verrassen (video)

Kleine kans

FT Antwerpen begon met een gelijkspel en een verlies aan de play-offs. "De kans is nog aanwezig om kampioen te worden", zegt Bouzambou. "Maar het wordt wel lastig. Wij gaan in ieder geval alles geven."



Goed gevoel

De zaalvoetballer speelt nu een jaar bij FT Antwerpen en heeft het erg naar zijn zin. "Bij FT Antwerpen spelen ze veel met eigen jeugd. Daarnaast vullen ze de selectie aan met een aantal toppers uit de BeNeLux. Ik heb echt een goed gevoel bij deze club."



Bekijk hieronder een video waarin Saïd Bouzambou reageert op een aantal stellingen:

Niveau

Bouzambou speelde eerder al in België voor Gelko Hasselt en in Nederland voor Groene Ster. Hij vindt het niveau bij onze Zuiderburen hoger. "Het tempo ligt hier heel hoog. In denk dat je in Nederland individueel betere spelers hebt, maar als je naar het totale plaatje kijkt, is het niveau hier hoger."



Gesprekken

Of Bouzambou volgend jaar nog in Antwerpen speelt, is nog even afwachten. Hij is nog in gesprek met de club. "Ik ga er wel een klein beetje vanuit dat ik hier volgend jaar nog speel. Maar ooit speel ik weer in het shirt van Groene Ster."