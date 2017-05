Zeeuwse scholieren de besten van Nederland

OOST-SOUBURG - De Zeeuwse scholieren zijn de besten van Nederland. Dat is af te leiden uit de eindexamenresultaten van 2016 die vandaag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gepubliceerd. Op de havo, vmbo en vwo zijn in Zeeland de hoogste slagingspercentages van alle provincies gehaald. Groningen komt in twee van de drie schooltypes op de laagste plaats.

Gemiddeld

In Nederland zijn vorig jaar 88,6 procent van de havo-kandidaten geslaagd. Zeeland steekt daar met 90,5 procent het verst bovenuit. Op het vmbo, waar de onderlinge verschillen wat kleiner zijn, is het Nederlandse slagingscijfer 95,2 procent. Zeeland komt daar met 96,2 procent ook als beste uit de bus. Op het vwo is het Nederlandse cijfer 91,2 procent en het Zeeuwse cijfer 94,6 procent.



Betrekkelijk

Toch zijn de goede Zeeuwse cijfers betrekkelijk. Het hoge slagingspercentage kan veroorzaakt zijn door de prestaties van de leerlingen, maar ook door een strengere selectie van leerlingen door de schoolleiding (bij het begin van het traject) dan in de rest van Nederland.