DELTA's onderhandelingen leveren niets op: Discovery op zwart

Exorbitant bedrag

DELTA maakte eind vorige week bekend dat de zenders van Discovery Networks vrijdag 5 mei op zwart moeten. Discovery vroeg volgens de kabelmaatschappij een exorbitant bedrag voor het zenderpakket waarin onder meer de zenders Discovery Channel, TLC en Eurosport zitten. Volgens DELTA zou het gaan om een verdubbeling van de contractkosten. Discovery sprak dat tegen.



Vlak voor de Giro

Extra opvallend was de keuze om precies op 5 mei de zenders op zwart te zetten. De Giro d'Italia begint dan, waarvoor Eurosport de exclusieve rechten heeft aangekocht. Veel wielerfans die klant zijn bij DELTA reageerden daar verontwaardigd op. DELTA adviseert de wielerfans om de wielerkoers via de Eurosport Player te volgen.



Niet in een apart pakket

DELTA probeerde om de Discovery-zenders inclusief Eurosport in een apart zenderpakket te krijgen, maar dat wilde de zendergroep niet. "Wij willen dat deze beschikbaar blijven voor iedereen in Nederland, inclusief onze kijkers in Zeeland", was de verklaring van Discovery Networks.



Petitie

Buiten de wielerfans reageerden ook andere kijkers woest op het nieuws dat Discovery, TLC en Eurosport op zwart zouden gaan. Een deel van de klanten wilde direct van het kabelabonnement af en overstappen naar een andere provider. Een andere klant begon een petitie die deze donderdag om 16.30 uur aan DELTA wordt overhandigd. Meer dan 4.000 mensen hadden die ondertekend.



DELTA zegt met Discovery in gesprek te blijven. "We hopen dat we in de toekomst alsnog tot een nieuwe overeenkomst kunnen komen", laat DELTA weten.



