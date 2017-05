Brussel handvest rijker: het verdrag van Kapelle (video)

KAPELLE/BRUSSEL - Met een busreis naar Brussel is de cursus Politiek Actief in de gemeente Kapelle tot een einde gekomen. De deelnemers hebben zich de afgelopen tijd verdiept in de lokale politiek en keken woensdag als afsluiting mee bij de Europese Unie. En ze namen iets mee.

Verdrag van Kapelle

Als voorbereiding op de reis hadden ze samen Het verdrag van Kapelle opgesteld. Daarin hebben ze gezamenlijk advies gegeven over de toekomst van Europa. Het verdrag was vooral ludiek bedoeld, zodat ze zelf konden ervaren op welke manier Europese besluitvorming tot stand komt. Dat bleek nog niet zo makkelijk. Tot op het laatst werd er gediscussieerd over de tekst van het verdrag.



Hele klus

Volgens verschillende deelnemers was dit echter een eitje in vergelijking met vergaderingen van het Europees Parlement. Daar moeten 751 parlementsleden overleggen en knopen doorhakken. "Dat is een hele klus als je bedenkt dat ze in 24 verschillende talen spreken", reageert een van de deelnemers.



Knipoog

Het verdrag van Kapelle krijgt een plekje op het kantoor van Europarlementariër Peter van Dalen (CU/SGP). Met een knipoog liet hij weten dat hij zijn best gaat doen om de rest van Europa te overtuigen van de standpunten van Kapelle.

Verwonderd

In het verdrag laten de Kapellenaren weten, dat ze niet zitten te wachten op een Europese president en dat Europa zich alleen met grensoverschrijdende zaken moet bemoeien. Burgemeester Anton Stapelkamp stond ervan te kijken hoe snel 'zijn' inwoners zich thuis voelden in Brussel.



Cursus

Het bezoek vormde de afronding van de cursus Politiek Actief Kapelle. Doel was om zo de burgers meer te betrekken bij de politiek. Zo'n 120 Kapellenaren hebben de cursus gevolgd. Stapelkamp is trots op het resultaat. "Sommigen hebben zich aangesloten bij een politieke partij en anderen weten nu beter hoe ze de gemeente kunnen benaderen." Om de vraag waar de volgende trip heen gaat, moet Stapelkamp lachen. "Er gaan stemmen op om het gebouw van de Verenigde Naties in New York te bezoeken."



Lees ook: Enthousiaste burgemeester zet Kapelle in vuur en vlam