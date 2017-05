Deze Zeeuwse voetbalclubs spelen nog ergens voor

OOST-SOUBURG - De competities in het amateurvoetbal zitten er bijna op, maar toch staat er voor tientallen clubs uit onze provincie nog iets op het spel. Voor precies vijftig Zeeuwse voetbalverenigingen is het slot van de competitie nog ongemeen spannend. Een overzicht.

Kampioen, nacompetitie, periode en degradatie

We hebben per klasse van de Zeeuwse standaardteams op een rijtje gezet waar de komende tijd om gespeeld gaat worden. Daarbij gaat het om het kampioenschap, het bereiken van nacompetitie, het winnen van periodetitels en de strijd tegen degradatie.

Hoofdklasse A zaterdag

Voor de enige Zeeuwse club in deze klasse staat er niets meer op het spel. Hoek kan zich richten op de bekerfinale van 20 mei tegen BVV uit Den Bosch.

1e klasse C zaterdag

Kloetinge ligt op kampioenskoers. Als de laatste twee competitieduels gewonnen worden is de titel binnen, maar de twee teams die Kloetinge nog treft kunnen ook nog kampioen worden. Zaterdag staat het uitduel tegen Oranje Wit op het programma. Een week later komt WNC naar het Wesselopark. MZC'11 uit Zierikzee is al een aantal weken gedegradeerd.

2e klasse E zaterdag

Acht Zeeuwse clubs spelen in de laatste twee speelronden nog ergens om. Terneuzense Boys, De Meeuwen, SSV'65, Serooskerke en FC Axel zouden de laatste periodetitel nog kunnen winnen, al staat DBGC stevig bovenaan. Serooskerke, FC Axel en Terneuzense Boys kunnen daarnaast nog de hoogste ploeg in de stand zonder periodetitel worden en zich op die manier voor de nacompetitie plaatsen. Dat geldt ook voor Nieuwdorp.



In de strijd tegen degradatie zien we Terneuzense Boys, Nieuwdorp, De Meeuwen en SSV'65 ook terug. Zij moeten zorgen dat ze Prinsenland uit Dinteloord en de Zeeuwse clubs Oostkapelle en Zaamslag onder zich houden.



De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks, de twee ploegen daarboven moeten de nacompetitie in.

3e klasse A zaterdag

Arnemuiden en RCS strijden al het gehele seizoen om de titel, waarbij de ploeg uit het vissersdorp de beste papieren heeft. Arnemuiden is zaterdag bij een zege kampioen. Op de laatste speeldag staat de wedstrijd tegen RCS op het programma. Yerseke kan de derde periodetitel nog winnen, maar als dat niet lukt neemt die ploeg een nacompetitie ticket over van de kampioen.



Krabbendijke, GPC Vlissingen en VC Vlissingen doen ook nog mee in de strijd om de derde periode. Zaak is om daarin als hoogste club te eindigen achter Arnemuiden en RCS, die al een periode hebben.



Onderin heeft Colijnsplaatse Boys nog een minieme kans om rechtstreekse degradatie te voorkomen, al is daar een Houdini-act voor nodig. Vlissingen,Kruiningen, Walcheren, VCK, Kapelle en Lewedorpse Boys hebben de punten hard nodig om de nacompetitie te ontlopen.

3e klasse B zaterdag

Tholense Boys heeft de beste papieren om kampioen te worden, al heeft concurrent Zwaluwe het zelfde aantal verliespunten. Duiveland uit Oosterland en WHS (Sint-Annaland) mogen nog hopen op deelname aan de nacompetitie. De derde en de vierde plaats op de ranglijst kunnen daar namelijk recht op geven. Onderaan strijden Rillandia en SKNWK uit Nieuwerkerk nog tegen degradatie. De nummer laatst degradeert rechtstreeks, de nummers elf en twaalf gaan de nacompetitie in.

4e klasse A zaterdag

Deze competitie bestaat uit twaalf ploegen en daarom staat zaterdag al de laatste speeldag op het programma. De Noormannen uit Westkapelle, Bevelanders (Kamperland) en Veere strijden nog om de titel. Noormannen en Veere spelen in een Walcherse derby zelfs tegen elkaar. De nummer één is kampioen, de twee clubs die naast de titel grijpen gaan de nacompetitie in. Dat geldt ook voor FC De Westhoek dat eerder al een periodetitel veroverde.

4e klasse B zaterdag

SPS uit Poortvliet kan zaterdag voor het eerst in meer dan twintig jaar kampioen worden als het tegen concurrent Wemeldinge minstens een punt pakt. Wemeldinge mag bij winst nog hopen op het kampioenschap en wint dan de derde periodetitel.



ZSC'62 uit Scharendijke mag ook nog hopen op het kampioenschap, maar dan moet het zelf twee keer winnen, SPS twee keer verliezen en Wemeldinge in de laatste competitiewedstrijd ook nog een misstap begaan.



Waarschijnlijker is het dat ZSC'62 overal naast grijpt. Apollo'69 en Smerdiek staan wel lager, maar hebben beiden een periodetitel gewonnen.

Hoofdklasse B zondag

VC Vlissingen is nog in de race om een plaats in de nacompetitie voor promotie naar de Derde divisie. Quick gaat waarschijnlijk de derde periodetitel winnen en als dat gebeurt,moet Vlissingen vierde worden op de ranglijst. De ploeg van trainer Ruud Pennings heeft wel nog pittige tegenstanders. Zondag is Halsteren (dat ook nog strijdt om een ticket) de tegenstander, op de laatste speeldag speelt VC Vlissingen uit bij OSS'20.

1e klasse C zondag

GOES speelt de laatste twee wedstrijden nergens meer om. De ploeg gaat tweede worden en de nacompetitie in.

2e klasse E zondag

Zeelandia Middelburg heeft nog uitzicht op promotie naar de eerste klasse. De Middelburgse formatie staat er goed voor in de derde periode, omdat de concurrenten Rood Wit Willebrord en Unitas al een periode hebben. De voorsprong op Madese Boys in de periodestrijd is drie punten.



Het bereiken van de derde plaats op de ranglijst brengt Zeelandia Middelburg ook in de nacompetitie.

3e klasse A zondag

Alle drie de Zeeuwse clubs in deze klasse spelen nog ergens voor. Philippine en Terneuzen kunnen de periodetitel nog winnen of derde worden en zo in de nacompetitie voor promotie belanden. HVV'24 uit Hulst moet nog naar beneden krijgen en zorgen dat het niet in de nacompetitie belandt. Daarvoor moet HVV'24 boven de elfde plaats eindigen.

4e klasse A zondag

Luctor'88 kan zondag de titel pakken door op eigen veld van Clinge te winnen. Het zou een mooi afscheid van het zondagvoetbal zijn voor de club uit Heinkenszand, want volgend seizoen speelt de fusieclub Luctor Heinkenszand op zaterdag. Clinge zal geen cadeautjes weggeven, want als Luctor'88 wordt verslagen neemt de Zeeuws-Vlaamse club de leiding over in de derde periode.



Breskens zit nog op het vinkentouw voor het kampioenschap en mag nog stiekem hopen. STEEN zal er alles aan doen om derde te worden in de eindstand en maakt dan kans op het overnemen van de periodetitel van de kampioen. De laatste ploeg waarvoor promotie nog niet is uitgesloten is Oostburg, maar de kans dat zij de derde periodetitel winnen is klein.



Onderaan kan Corn Boys in theorie rechtstreekse degradatie nog ontlopen, maar mede gezien het doelsaldo van -100 lijkt dat niet reëel. Biervliet en Schoondijke strijden om niet rechtstreeks te degraderen. Voor de nummer dertien op de ranglijst valt het doek, de nummer twaalf krijgt de kans om in de nacompetitie lijfsbehoud veilig te stellen.



RIA Westdorpe, Sluiskil en Patrijzen proberen de nacompetitie nog te ontlopen, al maakt het voor die laatste ploeg niet al te veel uit. De club uit 's-Heerenhoek stapt na dit seizoen over naar het zaterdagvoetbal en gaat daar in de 4e klasse spelen.

5e klasse A

Degradatie is niet mogelijk uit deze laagste klasse en een Zeeuwse vereniging als kampioen zit er niet meer in,maar toch zijn er nog vier clubs uit onze provincie die kans maken op promotie. Hulsterloo, SDO'63, Vogelwaarde en Koewacht (die laatste alleen in theorie) doen nog mee in de strijd om de tweede periode.



De kans is echter het grootst dat die naar WVV'67 gaat. De Brabantse formatie heeft de meeste punten en treft in de laatste wedstrijden nog de twee staartploegen. De genoemde Zeeuwse clubs kunnen, op Vogelwaarde na, nog in de top 4 eindigen en zo alsnog een plaats in de nacompetitie voor promotie veroveren.