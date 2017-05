Dorp herdenkt met Freek de Jonge omgekomen dominee (video)

'S HEER HENDRIKSKINDEREN - Cabaretier Freek de Jonge heeft donderdagavond bij de herdenking in 's-Heer Hendrikskinderen een lied voorgedragen. In het lied werd Jan Koopmans genoemd, een dominee uit 's-Heer Hendrikskinderen die in 1945 bij een executie in Amsterdam om het leven kwam.

Freek de Jonge brengt een lied ten gehore dat hij heeft geschreven over Dr. Jan Koopmans. #omroepzeeland pic.twitter.com/DPRFmPBvEd — Eric Holm (@eric66holm) May 4, 2017

Fel tegenstander

Koopmans werd na zijn studie in 1928 voorganger in Elkerzee (Scharendijke). Na daar drie jaar gediend te hebben, nam hij het beroep van 's-Heer Hendrikskinderen aan. In de oorlogsjaren was hij dominee in Amsterdam. Koopmans was fel tegenstander van de handelswijze door de Duitse bezetter. Op 12 maart 1945 kwam hij om het leven op het Eerste Weteringplantsoen toen dertig verzetsstrijders werden geëxecuteerd, en hij door een verdwaalde kogel werd getroffen.



Eigen pad

Het lied dat cabaretier Freek de Jonge voordroeg in 's-Heer Hendrikskinderen had hij twee jaar geleden ook laten horen bij de herdenking van de executie op het Weteringplantsoen in Amsterdam. Vlak voor de herdenking zijn in 's-Heer Hendrikskinderen de straatnaambordjes onthuld van het nieuwe dr. Jan Koopmanspad.