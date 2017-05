Politie pakt café-inbreker Terneuzen

TERNEUZEN - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Terneuzen een inbraakverdachte opgepakt na een inbraakpoging in een café. Bij de aanhouding van de 44-jarige man werd pepperspray gebruikt.

Pepperspray

De politie kreeg om 05.10 uur de melding dat er werd ingebroken in een horecagelegenheid aan de Baandijk in Terneuzen. Toen ze aankwamen, liep de verdachte net naar een bestelauto. Toen de man de agenten zag, probeerde hij weg te vluchten, maar een van de agenten wist dat door de inzet van pepperspray te voorkomen.



Niet gevonden

Volgens de melder was er een tweede inbreker, maar die heeft de politie niet gevonden. Het is nog niet duidelijk of er bij de inbraak iets is buit gemaakt.