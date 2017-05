'Uranusblauw' gebouw voor opslag radioactief afval (video)

VLISSINGEN-OOST - Liters blauwe verf zijn er al doorheen gegaan om het nieuwe gebouw van de COVRA, het opslagbedrijf voor radioactief afval, te schilderen. De nieuwe opslagruimte voor verarmd uranium in Vlissingen-Oost is nodig omdat er geen ruimte meer is voor het opslaan van het radioactieve afval. Het gebouw dankt zijn kleur aan de knalblauwe planeet Uranus.

Meer opslagruimten

Het nieuwe opslaggebouw van COVRA is de eerste in een serie. De komende jaren worden meer opslagruimten gebouwd, zegt directeur Jan Boelen. "Al het radioactief materiaal in Nederland wordt hier in Borsele opgeslagen. We willen namelijk niet overal kleine hoopjes radioactief materiaal hebben waarvan eigenlijk niemand weet hoe we daarmee om moeten gaan."



Scheikundige formule

De COVRA, vlakbij de kerncentrale in Borssele, is vooral bekend door het oranje gebouw (HABOG) waar hoogradioactief afval ligt opgeslagen. Het nieuwe gebouw heet VOG2. Het is ontworpen door William Verstraeten uit Middelburg. Hij tekende ook voor het oranje gebouw. Ook VOG2 krijgt een scheikundige formule op de gevel. In dit geval U3O8 van uranium oxide.

Aardbeving

Het gebouw is minder streng beveiligd dan zijn oranje buurman. Daarin wordt hoogradioactief afval opgeslagen en daarom zijn bijvoorbeeld de muren minimaal 1,40 meter dik. En het gebouw is zo ontwikkeld dat het zelfs aardbevingen en het neerstorten van een vliegtuig kan hebben. De muren van VOG2, voor middelhoogradioactief afval, zijn tachtig centimeter dik en het gebouw is verder niet voorzien van speciale technische snufjes.



Feestelijke opening

Het schilderwerk is eind deze maand klaar, in september volgt nog een feestelijke opening.