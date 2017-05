Politie zoekt eigenaar van luipaardgekko

Een bericht gedeeld door Wijkagenten Vlissingen (@wijkagenten_vlissingen) op 4 Mei 2017 om 2:13 PDT

Opgevangen

Een Vlissingse wijkagent deelde een foto van het dier via het fotoplatform Instagram. Het beestje is opgevangen door een medewerkster van de Reptielenzoo Iguana in Vlissingen.



Hagedis

De luipaardgekko (Eublepharis macularius) is een hagedis die in het wild met name voorkomt in bergstreken in Afghanistan, India en Pakistan. De luipaardgekko is een bodembewoner die weinig klimt, in tegenstelling tot de meeste andere gekko's.



Vlekken

De luipaardgekko eet vooral insecten en dankt zijn naam aan zijn vlekken, die doen denken aan het vlekkenpatroon van een luipaard of panter. De gekko is gemakkelijk te huisvesten, is timide en laat zich gemakkelijk hanteren. Mede daarom is de luipaardgekko erg populair als huisdier.