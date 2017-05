Bevrijdingsfestival biedt voor ieder wat wils (video)

VLISSINGEN - Tot middernacht staat Vlissingen in het teken van het Bevrijdingsfestival, dat traditioneel op 5 mei wordt gehouden. Op zeven plekken in de stad zijn er optredens, maar ook lezingen en discussies. Op het hoofdpodium op het Bellamypark zijn optredens van onder anderen Lucas Hamming, De Staat en Gers Pardoel.

Eerste klanken

Om 12.00 uur was het de plaatselijke harmonie Ons Genoegen die op de Oude Markt voor de eerste klanken van het Bevrijdingsfestival zorgde. Op het Bellamypark mocht een uur later Soweto Soul met Afrikaanse muziek het hoofdpodium openen.



Plein van de Vrijheid

Maar op het programma van het Bevrijdingsfestival staat niet alleen muziek. Op het zogenoemde Plein van de Vrijheid kunnen kinderen zich vermaken. Elders is er aandacht voor serieuzere zaken die met Bevrijdingsdag te maken hebben. Zo gaf schrijver Naema Tahir een vrijheidscollege.

Vuur van de Vrijheid

Ook het Vuur van de Vrijheid brandt vrijdagavond op het festival. Dat vuur is om middernacht ontstoken in Wageningen en daarna is het met fakkels naar Vlissingen gebracht. De lopers kwamen aan het einde van de middag langs de studio van Omroep Zeeland gelopen.