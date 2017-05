Hulst onthult gedenkplaat voor vluchtelingen WOI (video)

HULST - In Hulst is vrijdagmiddag een gedenkplaat voor Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog onthuld. Nadat de Duitsers in 1914 zonder waarschuwing België binnenvielen kwam een grote vluchtelingenstroom op gang.

Het neutrale Zeeland

Zo'n 650.000 Belgische vluchtelingen trokken het neutrale Zeeland in. Veel van de vluchtelingen gingen na de eerste opvang in Zeeland door naar andere delen van het land.



Onderdak

In onze provincie werden zo'n 100.000 vluchtelingen voor een langere periode opgevangen. Veel vluchtelingen kregen onderdak in grote gebouwen, zoals scholen en kerken, maar ook veel burgers zetten hun deuren open voor vluchtelingen.

Foto: Oudheidkundige Kring Hulst



Belgen op de vlucht

Om dat te herdenken werd de herdenkingsplaat bij het oude stadhuis van Hulst vrijdagmiddag officieel onthuld. Naast een toespraak van burgemeester Jan-Frans Mulder kwamen ook vertegenwoordigers van de Orde van den Prince aan het woord en violist Mathieu van Bellen verzorgde de muzikale omlijsting. Ook was er een lezing door mevrouw Misjoe Verleyen, auteur van Augustus 1914: Belgen op de vlucht.



Taal en cultuur

De gedenkplaat is een initiatief van de Hulsterse afdeling van de Orde van den Prince, een Vlaams-Nederlands genootschap dat zich inzet voor de taal en cultuur van Nederlandstalige gebieden. De gedenkplaat is ontworpen door kunstenaar Ronny Ivens uit Hulst. Het is een dikke plaat van messing met een gewicht van zo'n 65 kilo.