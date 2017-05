'In Hoofdplaat staat de tijd stil' (video)

HOOFDPLAAT – Twee jaar lang heeft fotograaf Peter Verdurmen het Scheldedorpje Hoofdplaat gefotografeerd. Het resultaat is het fotoboek Hoofdplaat , getiteld Stil zeker?. Morgen wordt het boek gepresenteerd in het dorpshuis.

Stil zeker?

Twee jaar lang legde IJzendijkenaar Verdurmen het reilen en zeilen van Hoofdplaat vast. Volgens hem is het echt een 'heel bijzonder' dorp. "Hoofdplaat is erg geïsoleerd, waardoor het een eigen identiteit heeft. Dat maakt het voor mij als fotograaf natuurlijk interessant."



Moeilijke tijden

Veel dorpjes in Zeeuws-Vlaanderen hebben het zwaar. Voorzieningen verdwijnen in rap tempo. De vergrijzing neemt toe en scholen en kerken sluiten de deuren. De fotograaf wilde laten zien dat dit niet geldt voor Hoofdplaat. “Het lijkt wel alsof de tijd hier stilstaat”, zegt Verdurmen. “Hoofdplaat trekt zich niets van haar omgeving aan.”



Dorpsleven

Hoofdplaat telt krap 750 inwoners, maar bruist volgens Verdurmen. Zo heeft het plaatsje twee cafés, een bakker, een muziekkorps en een dorpsraad. Daarnaast is er een volleybalclub aanwezig en wordt er gevoetbald. De voetbalvereniging VV Hoofdplaat is een bijzondere plek voor Verdurmen. Hij was aanwezig toen de club in 2015 voor het eerst in tien jaar kampioen werd. "Dit was zo'n bijzonder moment voor het hele dorp. Met z'n allen op de boerenkar door het dorp. Geweldig."

Verkrijgbaar

Het fotoboek telt 120 pagina’s en bevat naast foto’s ook interviews met de inwoners. Deze zijn verzorgd door Jan Jansen. Vanaf morgen is het boek te koop in het dorpshuis. Het eerste exemplaar wordt in ontvangst genomen door dorpsraadvoorzitter Vivian de Koster.