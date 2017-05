Auto rijdt tegen boom aan bij Ritthem

Ambulance

De automobilist kwam eerst met zijn auto tegen de vangrail aan en kwam vervolgens tegen de boom tot stilstand. De brandweer heeft het slachtoffer een uur na het ongeluk uit de auto gehaald en daarna is hij met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Vangrail

Hoe het komt dat de automobilist de vangrail raakte is nog niet bekend. Het slachtoffer reed over de Sloeweg Noord richting Zeeuws-Vlaanderen toen het ongeluk gebeurde.



Melding

De eerste melding, van een ongeluk met beknelling, kwam rond 17.20 uur binnen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een traumahelikopter, twee ambulances en een tankautospuit en hulpverleningsvoertuig van de brandweer.



Traumateam

De weg werd afgezet om de landing van de traumahelikopter mogelijk te maken, voor de berging van de auto en voor het politieonderzoek. Nadat het traumateam heeft geholpen bij het stabiliseren van het slachtoffer voor transport naar het ziekenhuis, is de traumahelikopter teruggekeerd naar zijn thuisbasis in Rotterdam.