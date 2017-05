Indringer uit woning gehaald

MIDDELBURG - Agenten hebben vanmorgen vroeg met behulp van een politiehond een indringer uit een woning gehaald. Dat gebeurde om 5.20 uur aan de Penninghoek in Middelburg.

Mes

De politie kreeg een melding dat een ruit van de woning was ingegooid. Binnen werd een man aangetroffen die vernielingen had aangericht. Toen hij de agenten zag, bedreigde hij hen met een mes. De indringer is 26 jaar en komt uit Vlissingen. Hij zit vast voor verhoor.