Gemeenteraad: geldautomaten moeten blijven!

Maar één automaat

De politieke partijen hebben er begrip voor dat de bank maatregelen neemt na een reeks plofkraken, maar ze vinden het wel ongelukkig dat uitgerekend dorpen die maar één geldautomaat hebben worden getroffen. De ruim 4300 inwoners van Kruiningen en ruim 1650 mensen in Hansweert zijn daardoor aangewezen op een ander dorp of op de welwillendheid van een winkelier bij wie meer mag worden gepind.



Snelle terugkeer

De gemeenteraad van Reimerswaal roept de Rabobank op zich sterk te maken voor een snelle terugkeer van de mogelijkheid om geld op te nemen in Kruiningen en Hansweert. In de brief staat: "Wat op tal van tijdelijke locaties, zoals op festival, en opvallende locaties, zoals in pretparken, mogelijk is, moet de Rabobank toch ook in deze dorpen mogelijk zijn."



Lees ook:

- 'Rabobank zet beveiligers bij geldautomaten'