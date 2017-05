Inbraak voorkomen na tip bewoners

OOSTKAPELLE - De politie heeft zaterdagavond twee mannen aangehouden die mogelijk een inbraak hadden willen plegen in Oostkapelle. Ze hadden inbrekerswerktuigen in de auto.

Bewoners van een appartement aan de Veldzigt in Oostkapelle zagen rond 22.45 uur dat twee mannen via het balkon binnen wilden komen en waarschuwden de politie. De mannen gingen ervandoor toen de bewoners het licht aandeden. Agenten die onderweg naar de melding waren, zagen een auto met twee mannen rijden en gingen achter de auto aan. Op de Cauersweg in Burgh-Haamstede hielden ze het duo aan. De mannen voldeden aan het opgegeven signalement.