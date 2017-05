Pleijte pakt Nederlandse titel Trailrunning

GULPEN - Tim Pleijte is Nederlands kampioen Trailrunning geworden. In het Limburgse Gulpen liep de atleet uit Vlissingen de 42 kilometer als snelste. Hij hield Iwan Kamminga en Huub van Noorden achter zich.

Foto: Facebook MudSweatTrails



Titel

Tim Pleijte zat samen met Huub van Noorden uit 's-Heer Abtskerke, Iwan Kamminga en Zac Freudenberg in de eerste kopgroep. Na 25 kilometer bleef alleen het Zeeuwse duo over. Zeven kilometer voor het einde blijft alleen Pleijte over toen Van Noorden verkeerd liep en een inzinking kreeg. Solo kwam Pleijte over de eindstreep en pakte de titel weer terug die hij in 2015 ook al eens won.



Brons

Iwan Kamminga pakte het zilver doordat hij Huub van Noorden in de laatste tien kilometer nog voorbij ging. Van Noorden herstelde zich enigszins door wel nog het brons te pakken.