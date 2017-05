Nog geen titel voor Nieuwkoop, overwinning Van Drongelen

ROTTERDAM - Bart Nieuwkoop uit Tholen is nog geen landskampioen geworden met Feyenoord. De wedstrijd tegen Excelsior ging met 3-0 verloren. In Rotterdam-West deed Rick van Drongelen met Sparta wel goede zaken in de strijd tegen degradatie. De verdediger uit Axel won met 1-0 van FC Twente.

Deceptie

In de 82e minuut kwam Bart Nieuwkoop in het veld als vervanger van Rick Karsdorp. De eindstand was toen al bereikt. Excelsior scoorde tussen de 56e en 65e minuut drie keer. De eerste treffer kwam op naam van Nigel Hasselbaink, Stanley Elbers vergrootte de voorsprong en Ryan Koolwijk schoot een vrije trap binnen en velde zo het oordeel over Feyenoord. In de slotwedstrijd, volgende week in de thuiswedstrijd, tegen Heracles Almelo heeft Nieuwkoop nog een kans om het kampioenschap binnen te halen.



Van Drongelen

Rick van Drongelen heeft met Sparta Rotterdam weten te winnen van FC Twente. Op het Kasteel werd het 1-0 voor de ploeg van Van Drongelen. Maar doordat de naaste concurrenten NEC en Roda JC ook wonnen, blijft Sparta wel nog onder de veilige streep. Volgende week speelt Van Drongelen met Sparta tegen het al gedegradeerde Go Ahead Eagles.