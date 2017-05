VC Vlissingen op weg naar nacompetitie (video)

VLISSINGEN - Zondag hoofdklasser VC Vlissingen heeft in de strijd om promotie goede zaken gedaan. De ploeg van Ruud Pennings won in eigen huis in blessuretijd met 2-1 van Halsteren, de nieuwe club van de oefenmeester. Door dit resultaat blijft de Walcherse formatie op de vierde plaats staan en daarmee is VC Vlissingen nagenoeg zeker van een plaats in de nacompetitie.

Foto: Paul ten Hacken



Snelle tegentreffer

Vlissingen begon zwak aan het duel en ontsnapte in de vijfde minuut, toen Rob Dietvorst namens de bezoekers de paal raakte. Niet veel later zorgde ex-profvoetballer Sigourney Bandjar voor de 0-1, na een prachtig afstandsschot. Na deze tegentreffer kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en schoot Roycel James een vrije trap op de lat.



Penalty

In de tweede helft ging Vlissingen op zoek naar de gelijkmaker, maar na een uur spelen was de grootste kans voor Halsteren. Doelman Joan van Belzen hield zijn ploeg met een prachtige save in de race. Tien minuten later was het aan de andere kant wel raak. Vanuit een hoekschop van Saïd Bouzambou belandde de bal achter doelman Ariën Pietersma. In de absolute slotfase kreeg Vlissingen een terechte strafschop na een overtreding op Hoessein Bouzambou. Diezelfde Bouzambou maakte geen fout en zorgde voor de belangrijke 2-1.



Nacompetitie

VC Vlissingen heeft in de strijd om plek vier, die recht geeft op het spelen van nacompetitie voetbal, nu drie punten voorsprong op Nuenen. Bovendien heeft de ploeg van trainer Ruud Pennings een beter doelsaldo (+7), waardoor een plaats in de nacompetitie zeker lijkt.

Scoreverloop

0-1 Bandjar (8)

1-1 Saïd Bouzambou (72)

2-1 Hoessein Bouzambou (90/pen)



Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, Milton Roemeratoe, Gooding, Ben Sellam (Weeda/66), Saïd Bouzambou, Hoessein Bouzambou, Wolff, Pinas