GOES verliest voor de tweede keer op rij

Tawfik

De bezoekers kwamen al snel op achterstand door een doelpunt van Gijs Appeldoorn. GOES probeerde voor rust daar wel iets tegen te doen, maar dat leidde niet tot veel kansen. Totdat Sherief Tawfik, met nog een minuut te spelen, de gelijkmaker intikte bij een voorzet van Mart de Kroo.



Nederlaag

GOES ging in de tweede helft op zoek naar de bevrijdende treffer, maar het was uiteindelijk TOP dat aan het langste eind trok. Pepijn van Geenen scoorde een dik kwartier voor tijd voor de thuisploeg. Daarmee moest de ploeg van John Karelse een nederlaag incasseren. Voor GOES stond er overigens weinig op het spel, want op de ranglijst veranderde er niks voor GOES. Baronie mocht zich laatst al kronen tot kampioen van de 1e klasse C en de tweede plek was al veiliggesteld.



Volgende week sluit GOES de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Nemelaer.

v.v.GOES1 verliest in Oss van SV TOP1 met 2-1 @vvgoes pic.twitter.com/mBZOT1Wniv — Kees Dorrepaal (@KDorrepaal) May 7, 2017

Scoreverloop

1-0 Appeldoorn (5)

1-1 Tawfik (44)

2-1 Van Geenen (72)



Opstelling

Uyl, Van Hecke, Tawfik, Rentmeester, Klap, De Kroo, Hollemans, De Winter (De Vlieger/58), Kroon, Schalkwijk, Franse (Dede/68)