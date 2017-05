Uitslagen amateurvoetbal zondag 7 mei

OOST-SOUBURG - VC Vlissingen won in blessuretijd van Halsteren, terwijl GOES met minimaal verschil verloor van TOP. Zeelandia Middelburg heeft na een 4-1 overwinning op Dubbeldam een periodetitel binnengesleept in de 2e klasse E. Luctor'88 werd kampioen in de vierde klasse A.

Hoofdklasse B

VC Vlissingen kan zich gaan voorbereiden op de nacompetitie. Na een penalty in de blessuretijd won de Vlissingse ploeg met 2-1 van Halsteren.

EINDSTANDEN In de hoofdklasse B heeft VC Vlissingen uitstekende zaken gedaan met een overwinning op Halsteren. pic.twitter.com/iwfUpBA0hK — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) May 7, 2017

1e klasse C

GOES ging met 2-1 kopje onder in Oss tegen TOP. De ploeg uit Goes speelt de laatste wedstrijden nergens meer voor daar het al zeker is van een plaats in de nacompetitie.

EINDSTANDEN In de eerste klasse C verliest GOES met 2-1 van TOP. pic.twitter.com/e1oORDQkAT — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) 7 mei 2017

2e klasse E

Zeelandia Middelburg heeft goede zaken gedaan. Door met 4-1 te winnen van Dubbeldam sleepten zij een periodetitel in de wacht.

EINDSTANDEN In de tweede klasse E wint Zeelandia Middelburg met 4-1 van Dubbeldam en wint een periode. pic.twitter.com/oIGxVF020y — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) 7 mei 2017

3e klasse A

HVV'24 trok in een Zeeuws-Vlaams onderonsje met Terneuzen aan het langste eind: 1-0. Philippine won met 3-1 op bezoek bij Victoria en staat nu op gelijke hoogte met Unitas, echter met een minder doelsaldo.

EINDSTANDEN 3e KLASSE A - HVV'24 wint de derby van Terneuzen en heeft zich daarmee veilig gespeeld pic.twitter.com/cXrriO5Rtk — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) 7 mei 2017

4e klasse A

Met een 1-0 zege op Clinge heeft Luctor'88 het kampioenschap binnengehaald. Na een 10-1 nederlaag tegen Groede op eigen veld is Corn Boys definitief gedegradeerd.

EINDSTANDEN 4e KLASSE A - Luctor'88 wint met 1-0 en is kampioen. STEEN neemt een periode over. Voor Corn Boys is het doek gevallen pic.twitter.com/rCcWEWeu9A — Omroep Zeeland Sport (@omroepzldsport) 7 mei 2017

5e klasse A

SDO'63 verloor met 4-0 op bezoek bij Nieuw Borgvliet waarmee de gastheren nu kampioen zijn. Koewacht wist Vogelwaarde met 2-1 te verslaan en Aardenburg was op eigen veld met 3-1 te sterk voor Hulsterloo. Sluis ging met 2-1 kopje onder op bezoek bij Rimboe, Graauw verloor met 3-2 op eigen veld van Vivoo. Terhole trok aan het langste eind thuis tegen WVV'67: 1-6.