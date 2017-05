'Geen kampioenschap, en dus geen huwelijk' (video)

AXEL - De champagneflessen stonden al koud bij Ken en Sandra in Axel, maar ze blijven nog een weekje in de koelkast. Het stel besloot achttien jaar geleden pas te gaan trouwen als Feyenoord kampioen zou worden.

Weekje wachten

Alle signalen stonden op groen, maar Feyenoord gooide zondag roet in het eten. Na achttien jaar zou Ken eindelijk Sandra ten huwelijk vragen. "Maar dat ene weekje extra kunnen we nu ook nog wachten." Feyenoord verloor zondag met 3-0 bij Excelsior en is daarmee nog geen landskampioen.

Alleen bij kampioenschap

Volgende week zijn er weer nieuwe kansen als Feyenoord thuis tegen Heracles Almelo moet spelen. "Wij hebben er alle vertrouwen in dat het nog goed gaat komen. En ook met ons aanzoek. Wij gaan gewoon trouwen, maar alleen als Feyenoord kampioen wordt natuurlijk", aldus Sandra Baeyens die de weddenschap achttien jaar geleden sloot met haar vriend Ken.