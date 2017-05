Ook weleens bedonderd via internet?

OOST-SOUBURG - Iets bestellen via internet en betalen, maar niets ontvangen. Het is een voorbeeld van aankoopfraude op internet. Omroep Zeeland is samen met de andere regionale omroepen en de NOS op zoek naar uw ervaringen.

Enquête

Ook kan het zijn dat er wel een product binnen komt, maar dat het niet goed is. Als u hier enige ervaring mee heeft willen we u vragen om deze enquête in te vullen.



Onderzoek

Uit eerder onderzoek blijkt dat 3,3 procent van de Zeeuwen wel eens te maken heeft gehad met deze vorm van oplichting. Dat komt neer op ruim 12.500 Zeeuwen die hier last van hebben gehad.