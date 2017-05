Geluidsapparatuur gestolen tijdens foodtruckfestival

TERNEUZEN - Bij het foodtruckfestival in Terneuzen is afgelopen weekend geluidsapparatuur en gereedschap gestolen. Volgens de politie gebeurde dat in de nacht van zaterdag op zondag. Op Facebook staat een getuigenoproep.

Succes

Het eerste foodtruckfestival op een terrein naast de Otheense kreek in Terneuzen, trok duizenden bezoekers. Het festival was volgens de organisatie een doorslaand succes.



Domper

Zaterdagavond was het zo druk dat het bier opraakte en er halsoverkop nieuw bier gehaald moest worden voor de zondag. Maar ongetwijfeld is deze diefstal een flinke domper voor de organisatie.



