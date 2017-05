Zeeland wordt wakker: fraude, geluidsapparatuur en foto's

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is maandag 8 mei. Dit is het nieuws in Zeeland.

Fraude

Iets bestellen via internet en betalen, maar niets ontvangen. Omroep Zeeland doet samen met de andere regionale omroepen en de NOS onderzoek naar ervaringen.



Geluidsapparatuur

Bij het foodtruckfestival in Terneuzen is afgelopen weekend geluidsapparatuur en gereedschap gestolen. Volgens de politie gebeurde dat in de nacht van zaterdag op zondag. Op Facebook staat een getuigenoproep.



De Schelde gedigitaliseerd

Het Vlissingse gemeentearchief heeft 5.000 foto's van scheepswerf De Schelde online gezet. In totaal zijn nu 12.000 foto's gedigitaliseerd.



Foto: Ronny Verrijzer, Colijnsplaat



Weer

Het is bewolkt, met lokaal wat motregen. Pas in de tweede helft van de middag klaart het vanuit het noorden op. Het is een frisse dag. Bij een matige tot vrij krachtige en soms krachtige noordwestenwind wordt het rond de 14 graden.