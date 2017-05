Groningse windstroom gaat naar Zeeuwse klanten

Groene stroom

DELTA liet drie jaar geleden al weten dat het energiebedrijf de stroom zou gaan kopen. Het bedrijf wil zo in één klap een van de grootste aanbieders van groene stroom worden in Nederland.



Grootste

Windpark Gemini ligt bijna 85 kilometer uit de kust van Groningen en is op dit moment nog het grootste offshore windpark van Nederland en een van de grootste ter wereld. Het bestaat uit twee velden van elk 34 vierkante kilometer, waar 150 molens staan. Ze gaan energie opwekken voor 785.000 huishoudens. 75 van de funderingen voor de windmolens werden in Vlissingen gemaakt.



Capaciteit

Nederland heeft nog drie windparken in de Noordzee, maar die zijn veel kleiner: hun gezamenlijke capaciteit is bijna 360 megawatt, terwijl Gemini goed is voor 600 megawatt.

Nog groter

De komende jaren worden daar in opdracht van het kabinet nog vijf grote windparken bijgebouwd. Die moeten nog groter worden dan Gemini. De windparken moeten elk 700 megawatt genereren, genoeg om een miljoen huishoudens van stroom te voorzien.



Zeeuwse kust

Een daarvan, Windpark Borssele, komt 22 kilometer uit de Zeeuwse kust te liggen. Het moet in 2020 klaar zijn. De twee delen van het windpark worden gebouwd door Shell en Dong Energy.



