Peren zonder klokhuis door forse vorstschade (video)

Nachtvorst

Het probleem van de peren zonder klokhuis komt door de nachtvorst van eind april. Voor teler Wim Karelse was het simpelweg niet tegen te houden. "Dan had ik elke nacht wanneer er vorst was continu moeten sproeien met zoet water. Om alle perenbomen te kunnen besproeien zou ik een enorm bassin moeten hebben onder de grond en dat heb ik niet."



Zoet water

En dat probleem hebben meer fruittelers zegt Rinus van 't Westeinde van de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). "We zien dat dit een groot probleem is. In Zeeland hebben we niet veel zoetwaterbronnen en daarom is het aan de politiek en de landbouwsector om hierover na te gaan denken."



Peren zonder klokhuis

Een oplossing is er dus nog niet. Terug naar de peren. Om te voorkomen dat de complete oogst mislukt zijn de planten bespoten met het zogeheten promaline. Dat is een middel dat de taak van het klokhuis over neemt. Normaliter maakt het klokhuis groeihormonen aan waardoor een peer groeit.



Promaline

Nu het klokhuis dood is neemt de promaline die taak over. Het klokhuis verdwijnt tijdens de groei maar dat is niet erg zegt gewasmiddelenspecialist Jan van Dillen. "De peren worden iets langer en iets minder bol maar de smaak blijft nagenoeg hetzelfde. En een voordeel: je kunt de peer helemaal opeten want er zit geen klokhuis meer in."



Lees ook:

- Alsof er een vlammenwerper door de boomgaard is gegaan

- Zeeuwse telers profiteren van vorstschade in Oost-Europa