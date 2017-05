BRUINISSE - Golfclub Grevelingenhout is kampioen geworden in de eerste klasse na een overwinning op Oude Maas. Daarmee speelt de club uit Bruinisse een promotieduel om te promoveren naar de hoofdklasse, het hoogste niveau van Nederland.

Promotie

Het team won alle vier de wedstrijden in de competitie. Een kampioenschap betekent echter nog niet dat ze al zeker zijn van promotie naar de hoofdklasse. Op 21 mei speelt Grevelingenhout tegen de Rosendaelsche in een rechtstreeks duel. De winnaar promoveert naar het hoogste niveau van Nederland.



Vorig jaar kwam Grevelingenhout ook al uit in de hoofdklasse, maar degradeerden toen na één seizoen.