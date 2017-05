Rentier zevende aanwinst voor GOES

OOSTERLAND - Thijs Rentier maakt komende zomer de overstap van Duiveland naar GOES. De 23-jarige verdediger is daarmee de zevende nieuwe speler voor de zondag eersteklasser waar Rogier Veenstra volgend jaar de trainer is.

Foto: Website Duiveland



Vertrek

Rentier speelde in de jeugd voor JVOZ en maakt nu de overstap naar GOES. Hij moet het vertrek van de centrale verdedigers Sherief Tawfik en Teun Rentmeester opvangen.



Andere nieuwe spelers

De Bevelandse club heeft nu zeven nieuwe spelers voor volgend seizoen. Doelman Brian Meulmeester komt over van hoofdklasser Hoek, Corné de Jonge maakt de overstap van Kloetinge, Goesenaar Ralph de Kok verruilt FC Dordrecht A1 voor de club uit zijn woonplaats en Rick de Punder, die de afgelopen jaren op de Antillen woonde, komt terug naar GOES. Daniël Wissel en Yannick van de Woestijne komen over van Zeelandia Middelburg.