Michel Leonhart tekent bij Belgische profclub

foto: Paul ten Hacken



Ambitie

Leonhart was dit seizoen actief bij zondag derdeklasser Terneuzen,maar werd daar begin maart weggestuurd. Hij heeft de ambitie om bij een Zeeuwse hoofdklasser of eersteklasser aan de slag te gaan, maar geen van die clubs heeft interesse getoond. "Je ziet toch dat die clubs vaak kiezen voor een trainer met een verleden in het betaald voetbal. Dat heb ik niet. Dan kun je wel je papiertje hebben, maar kom je toch niet aan de bak. Dat vind ik heel jammer, want ik heb er in mijn tijd bij RCS aan mogen ruiken en dat is een heel mooi niveau om op te trainen."



Waasland Beveren

Leonhart gaat nu dus aan de slag met het oudste jeugdteam van de profclub Waasland Beveren. "Ik wilde niet meer werken bij een amateruclub op een lager nvieau. Daar kun je niets van spelers eisen. Bij Waasland Beveren gaan we vier keer per week trainen en krijg ik een hele technische staf onder mijn hoede. Daarnaast kan ik in de toekomst, als ik goed presteer, misschien nog eens aan de slag als beloften trainer of assistent bij het eerste elftal. Ik blijf het hoogste nastreven al weet ik in alle redelijkheid ook wel dat ze in het betaalde voetbal niet op Michel Leonhart zitten te wachten."



Hoogste niveau

Leonhart gaat per 1 juli aan de slag in België. Waasland Beveren onder 19 speelt op het hoogste niveau.