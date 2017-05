Zeeuwse Feyenoordfans: 'Het gaat helemaal goedkomen' (video)

OOST-SOUBURG - Het had de dag van Feyenoord moeten worden, maar het eindigde in een malaise. De titel is nog een weekje uitgesteld, en dat hadden veel Zeeuwse Feyenoordsupporters niet verwacht. Omroep Zeeland volgde zondag verschillende Feyenoordfans.

Met de fiets

Zo gingen supporters uit Koudekerke met de fiets naar de Kuip. Rowan, Nick en Patrick hadden al vanaf de derde klas een weddenschap dat ze bij de eerst volgende kampioenswedstrijd de fiets zouden pakken naar Rotterdam. "We gaan volgende week niet nog een keer", zegt Rowan Jobse na afloop die flink baalde van de nederlaag. "Het was gewoon slappe hap."

Aanzoek

Ook Ken en Sandra uit Axel hadden een weddenschap lopen. Als Feyenoord kampioen zou worden, volgde een aanzoek. Het stel keek de wedstrijd thuis gespannen op de bank. "We hebben al achttien jaar gewacht, dus dat ene weekje kan ook nog wel."

Uitvak

Slechts een enkele Feyenoord supporter had het 'geluk' om gisteren aanwezig te zijn bij het stadion van Excelsior waar Feyenoord met 3-0 verloor. Onder hen Joke en Rudi uit Ijzendijke. Zij zaten in het uitvak in het stadion en maakten filmpjes vanuit het vak en bij aankomst thuis. "We hadden het liever anders gezien", zei Joke na afloop. Volgende week kan Feyenoord alsnog kampioen worden als het wint van Heracles Almelo in de eigen Kuip.