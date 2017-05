Leegte Hedwigepolder bepaalt sfeer in Zeeuwse film (video)

HEDWIGEPOLDER - De Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen vormt het decor voor de film Schuilend in de Regen van de uit Kloetinge afkomstige Marijn de Zeeuw. Ze maakt de film voor haar afstuderen aan de filmacademie. Het onderwerp is de machtige nietige mens en daar sluit de uitgestrektheid van deze polder volgens De Zeeuw perfect bij aan.

Verhaal

Het verhaal laat zien hoe een vrouw worstelt met zichzelf na het aanrijden van een hond. Het gaat over sterfelijkheid, over moraal, over lijden, over een innerlijke strijd, maar vooral over acceptatie en over het vinden van rust.



Ongeluk

De inhoud van de film is voor een deel autobiografisch. De Zeeuw heeft zo'n drie jaar geleden zelf een zwaar ongeluk gehad. "Ik heb de dood toen eigenlijk in de ogen gekeken en kwam erachter dat het leven heel erg vergankelijk is. En dat je zoveel mogelijk in het hier en nu moet leven en moet genieten van je omgeving.'' Misschien is dat ook wel de reden dat ze zo gecharmeerd is van het genre 'slow cinema', dat ze ook toepast in haar film.



Slow cinema

In de jaren zestig en zeventig kwam het genre slow cinema op, om als het ware ‘nee’ te zeggen tegen de snelle technische ontwikkelingen en het moderne leven. "Tegenwoordig vinden veel mensen het moeilijk om naar het trage ritme van deze sobere films te kijken, maar ik vind het juist een openbaring. Het wekt een verlangen in me op naar een eenvoudig, rustig leven in een natuurlijke omgeving."

Crowdfunding

Het maken van de film kost 13.000 euro. De helft van dit bedrag heeft ze zelf betaald. "Ik heb een vergoeding gekregen voor mijn ongeluk en dat heb ik bewust bewaard voor dit moment.'' De andere helft heeft ze via crowdfunding binnen gehaald.



Toekomst

De Zeeuw is positief over haar toekomst. "Na mijn studie ga ik zoveel mogelijk ervaring opdoen en hoop ik deel uit te maken van verschillende projecten." Over tien jaar ziet ze zichzelf nog steeds achter de camera staan als regisseur en hopelijk maakt ze dan haar eerste bioscoopfilm. "Dat zou helemaal te gek zijn."