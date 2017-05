Ook Youth Alive vergeet Zeeuws-Vlaanderen

Meer dan tien jaar

"Het spijt ons heel erg dat we Zeeuws-Vlaanderen zijn vergeten", reageert voorzitter Giovanni Veldhuis van Youth Alive. "Dit logo hebben we al meer dan tien jaar, maar niemand heeft ons hier in die tijd op gewezen."



Trakteren

Maandag zette Youth Alive een nieuwe variant van het logo op Facebook. Een Zeeuw die de organisatie volgt viel het ineens op dat een groot deel van Zeeland ontbreekt. Een externe vormgever heeft het logo ontworpen. "Die moet eigenlijk wat mensen uit Zeeuws-Vlaanderen trakteren om het goed te maken", meent Veldhuis.



Niet op tijd

Komend pinksterweekend pakt Youth Alive groots uit op een evenement in Biddinghuizen, maar het lukt niet meer om voor die tijd Zeeuws-Vlaanderen weer in het logo te zetten. "Het is heel vervelend voor mensen die denken: ons stukje Nederland staat er niet op", zegt de voorzitter. "Het kost gewoon meer tijd om een nieuw logo te laten ontwerpen. We zijn voor dit jaar gewoon te laat."



'Iets minder schuldig'

Doordat Youth Alive niet de enige organisatie is die Zeeuws-Vlaanderen is vergeten, voelt Veldhuis zich wel iets minder slecht. "Dat maakt het een heel klein beetje minder erg en voel me een klein beetje minder schuldig."



