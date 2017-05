PvdA wil ton van provincie voor pontje Sluiskil

Foto: André Boot



Motie

Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim hebben aangekondigd dat ze bij de Statenvergadering begin juni een motie daartoe indienen. De PvdA-fractie denkt het benodigde geld al gevonden te hebben, in een meevaller in de provinciale uitgaven voor openbaar vervoer van ruim vier ton.



Overleggen

Naast het uittrekken van geld roepen de Statenleden het dagelijks provinciebestuur ook op om te overleggen met meerdere betrokken partijen over de toekomst van het veer. Het gaat dan onder meer om de stichting die de pont beheert en de gemeente Terneuzen, maar ook om scholen en bedrijven uit de regio.



Bereikbaarheid

De pont over het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sluiskil dreigt na de zomervakantie te verdwijnen. Volgens de PvdA is het in stand houden van de veerdienst van belang is voor de bereikbaarheid van voorzieningen, maar is de dienst ook cruciaal voor bewoners van het omliggende gebied om naar school, werk, familie of vrienden te gaan.



Te weinig geld

De stichting die in 2012 het pontje overnam van Rijkswaterstaat trok een week geleden aan de bel omdat er te weinig geld is om het pontje overeind te houden. Ieder jaar maken er nog zo'n 60.000 mensen gebruik van. Het gaat dan met name over scholieren die in Terneuzen naar de middelbare school gaan.



Bodem in zicht

De stichting kreeg bij het overnemen van de pont genoeg geld om de pont drie jaar draaiende te houden. Dat heeft de stichting weten te rekken naar vijf jaar, maar nu komt de bodem van de geldkas toch echt in zicht. Het varende houden van de pont kost de stichting zo'n 40.000 euro per jaar.



Lees ook:

- 'Einde in zicht voor pontje Sluiskil'

- Geldgebrek dreigt voor veerpontje bij Sluiskil

- Pontje Sluiskil vrijdag naar vrijwilligers