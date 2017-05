Hendriksen begint goed aan play-offs

Foto: Orange Pictures



Vijf plekken hoger

Helmond Sport behaalde de tweede periodetitel en mag daarom meedoen aan de play-offs. Tegenstander Almere City had deelname afgedwongen doordat ze op de achtste plek in de Jupiler League eindigden. Dat was vijf plekken hoger dan het team van Hendriksen en dat was op het veld ook te zien.



Almere op voorsprong

In de eerste helft scoorde Almere City via Gaston Salasiwa en in de 69e minuut verdubbelde Ricky ten Voorde die voorsprong. Twee minuten later scoorde Teije ten Den de aansluitingstreffer voor de ploeg van Hendriksen. Weer twee minuten later scoorde Robert Braber de 2-2.



Comeback

De comeback van Helmond Sport werd helemaal afgemaakt door Jordy Thomassen die in de 80e minuut voor de 3-2 voorsprong zorgde. In blessuretijd werd het feest compleet doordat Steven Edwards een strafschop benutte.



Vrijdag 12 mei reist Hendriksen met Helmond Sport af voor de returnwedstrijd in Almere.