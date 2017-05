Bouzambou blijft nog een jaar bij FT Antwerpen

Foto: Jan Mees



Goed gevoel

Bouzambou verlengt zijn contract met een jaar. Eerder liet hij al weten dat hij graag bij club zou blijven. "Ik heb echt een goed gevoel bij deze club. Ze spelen veel met eigen jeugd. Daarnaast vullen ze de selectie met aantal toppers uit de BeNeLux."



25 treffers

In zijn eerste seizoen bij de club uit Antwerpen eindigde hij op de derde plaats. Daarom speelt Bouzambou nu in de play-offs om het landskampioenschap. In de competitie kwam de oud-Groene Ster speler tot 25 treffers.



Eerder kwam Bouzambou in België al uit voor Gelko Hasselt.