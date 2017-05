Crimineel opgepakt omdat hij terugkwam voor zijn was

Voortvluchtig

De 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats was al een jaar lang voortvluchtig. De vijftig dagen celstraf heeft hij gekregen voor niet-betaalde boetes. Daarnaast had hij ook nog openstaande boetes van in totaal 2500 euro en moest hij nog DNA afstaan voor onderzoek.



Onderduikadres

Toen de agenten aankwamen bij zijn onderduikadres in Vlissingen ging hij er dan ook als een haas vandoor. Maar slechts een uur later kwam hij alweer terug naar de woning.



Draaiende wasmachine

De agenten vonden hem zittend op een draaiende wasmachine. Blijkbaar was hij teruggekomen om zijn was te doen, denkend dat de agenten toch wel weg zouden zijn.



Vluchtwegen afgesloten

Dit keer kon hij niet wegvluchten, de agenten hadden alle vluchtwegen afgesloten. Dus "wordt zijn was de komende 50 dagen voor hem gedaan", schrijft de politie op Facebook.