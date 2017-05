Japanse zwaarden onder de hamer in Zeeuws Veilinghuis

Bijzonder

Volgens het veilinghuis gaat het om een unieke collectie. Robin Peters van het Zeeuws Veilinghuis: 'Over de hele wereld is er interesse. Dit is zo bijzonder, dit maak je maar één keer mee in je leven.'



Zeeuwse collectie

Waar de zwaarden precies vandaan komen, mag niet naar buiten worden gebracht. De collectie is in ieder geval bij elkaar verzameld door een Zeeuw.

Veiling

Woensdag en donderdag kan iedereen komen kijken. Vrijdag is de veiling vanaf 13.30 uur. Het duurste zwaard gaat voor minstens 22.000 euro onder de hamer, het goedkoopste kost zo'n 250 euro.