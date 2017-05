Sportduikers ingezet voor bescherming onderwaterschatten

SOUBURG - Duikers van het Nehalennia Archeologisch Duikteam houden de komende tijd de onderwaterschatten in de Oosterschelde goed in de gaten. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed toestemming gegeven een proef te houden. In de proefperiode, die loopt van 15 april tot 1 juli, brengen de duikers archeologische vondsten in kaart.

Bescherming

Archeologische schatten boven de grond kunnen goed worden beschermd, omdat opgravingen alleen uitgevoerd mogen worden door professionals met een certificaat. Hierdoor wordt er zorgvuldig omgegaan met onze archeologie. Onder water is dat een ander verhaal. De schatten kunnen bijvoorbeeld door stromingen bloot komen te liggen en beschadigd raken. Hier wil de gemeente meer duidelijkheid over.



Sportduikers

De proef moet ervoor zorgen dat de beschadigingen in beeld worden gebracht. Hiervoor worden sportduikers ingezet. De duikers kijken waar de onderwaterschatten te vinden zijn en of ze aangetast zijn. Mocht het nodig zijn dan hebben de duikers ook de toestemming om enkele objecten mee naar boven te nemen voor verder onderzoek. Op deze manier ontstaat een goed beeld van het probleem onder water en kan de gemeente haar beleid aanpassen.



Meerdere locaties

In totaal zijn er drie proeven opgezet. Naast de Oosterschelde wordt er ook onderzoek gedaan in de wateren rondom Texel en op de Noordzee. De deelnemende partijen zijn: provincie Zeeland, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), gemeente Schouwen-Duiveland en gemeente Noord-Beveland, het Nehalennia Archeologisch Duikteam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.