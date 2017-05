Zaamslag ontslaat trainer vlak voor einde competitie

ZAAMSLAG - Zaterdag tweedeklasser Zaamslag heeft één wedstrijd voor het einde van de competitie trainer Tom Nieuwelink ontslagen. Nieuwelink, die aan zijn eerste seizoen bij Zaamslag, verlengde zijn contract in december nog met één seizoen. Nu is er volgens het bestuur van de club geen chemie meer tussen de trainer en de spelersgroep.

Voorlaatste

Zaamslag strijdt tegen degradatie in de 2e klasse E. Als de club zaterdag op bezoek bij Prinsenland een minder resultaat haalt dan concurrent Oostkapelle tegen het al gedegradeerde FC Dauwendaele, speelt Zaamslag volgend seizoen een niveau lager. "De hoop dat het goed zou komen heeft lang standgehouden. De laatste dagen is echter gebleken dat de chemie tussen trainer en spelers de afgelopen weken is weggeëbd, waardoor een onwerkbare situatie is ontstaan", zegt het bestuur van de Zeeuws-Vlaamse club op de website van Zaamslag.

Rademakers en Rijckaert

De rest van dit seizoen (laatste competitieduel en eventueel nacompetitie) fungeert oud-speler Joris Rademakers als interim-trainer. Melvin Rijckaert blijft als assistent actief.