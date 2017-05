Boehlé herenigd met veroordeelde Van de Velde

OOST-SOUBURG - Beachvolleyballer Dirk Boehlé (links op de foto) uit Hulst gaat weer samen spelen met Steven van de Velde uit Voorburg. Het duo werd in 2015 Nederlands kampioen, maar viel uit elkaar nadat er een Europees arrestatiebevel tegen Van de Velde werd uitgevaardigd. Dat gebeurde net na het bereiken van de NK-titel, omdat Van de Velde in 2014 in Engeland seks had gehad met een minderjarig meisje.

Tweede kans

Van de Velde (22) heeft zijn straf daarvoor inmiddels uitgezeten en krijgt zowel van de volleybalbond als van Boehlé een tweede kans. Op dit moment is het duo op trainingskamp in Italië. Hun rentree staat voor aanstaande zaterdag gepland. Boehlé en Van de Velde hebben een wildcard ontvangen voor het eredivisietoernooi in Arnhem.



Succesvol

Voor Boehlé (24) betekent de terugkeer van Van de Velde een hereniging met de speler waar hij in 2015 zo succesvol mee was. De twee speelden slechts anderhalve maand samen, maar wisten ze dus wel direct de Nederlandse titel te pakken. Binnenkort zijn Boehlé en Van de Velde ook in Zeeland te zien, want eind deze maand komt het duo in actie bij de Zeeland Beach Classics in Vlissingen.



