Middelburg en Vlissingen sluiten drugspanden

MIDDELBURG - Drie panden in de Vrijlandstraat in Middelburg moeten de komende tijd dicht blijven. De gemeente heeft dat besloten omdat er in februari een wietkwekerij in de panden is gevonden. Ook de gemeente Vlissingen heeft een drugspand gesloten. In de Kanaalstraat in Oost-Souburg is een pand voor drie maanden gesloten en verzegeld.