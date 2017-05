Hendriksen met Helmond Sport ronde verder in playoffs

ALMERE - Voetbaltrainer Roy Hendriksen uit Middelburg heeft met zijn club Helmond Sport de halve finale van de playoffs van de Jupiler League bereikt. Helmond Sport was in twee duels te sterk voor Almere City.

Promotie naar Eredivisie

Nadat Helmond Sport maandag al in eigen stadion met 4-2 te sterk was, werd vrijdag met 0-2 gewonnen. Daardoor blijft Helmond Sport in de race voor promotie naar de Eredivisie.



De volgende tegenstander wordt de nummer zeventien uit de stand van de Eredivisie. Dat wordt Sparta Rotterdam, NEC of Roda JC Kerkrade. Dat wordt zondag bekend na de laatste speeldag in de Eredivisie. De wedstrijden (thuis en uit) worden gespeeld op donderdag 18 en zondag 21 mei.