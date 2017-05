'We komen kwaliteit tekort voor de Ereklasse' (video)

Realiteit overheerst

"Als sporter wil je altijd winnen en op het hoogste niveau spelen, maar ik denk wel dat het reƫel is dat wij niet bij de beste twaalf ploegen van Nederland horen", zei speelster Anita de Ridder na afloop. Trainer Arco Goedkoop baalde vooral dat zijn team nooit in een flow terecht kwam dit seizoen. "Daardoor kregen we nooit het extra gevoel dat we nodig hadden om ook de sterke tegenstanders te kunnen verslaan. Nu moesten we het puur hebben van ons spel".

Fysiek tekort

En juist dat spel valt nog flink te verbeteren vindt Anita de Ridder. "Je merkt gewoon tegen deze ploegen dat we fysiek wat tekort komen. Maar ook aanvallend en verdedigend komen we wat te kort. Daar profiteren onze tegenstanders vervolgens steeds van." TOP Arnemuiden was bezig aan het eerste seizoen in de ereklasse, nadat het vorig jaar kampioen werd in de hoofdklasse.

Toekomst Anita de Ridder

Op de vraag of Anita de Ridder weg gaat nu TOP Arnemuiden niet meer op het hoogste niveau speelt, reageert ze ontkennend. "Daar ga ik nu nog niet op reageren. Daar moet ik zelf goed over nadenken, en dan voor mezelf een knoop gaan doorhakken." Haar trainer zou het 'bijzonder jammer' vinden. "Maar het is op een gegeven moment ook wel begrijpelijk", zegt Goedkoop die hoopt dat De Ridder gewoon bij TOP Arnemuiden blijft.