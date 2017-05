Pararoeier Corne de Koning wint World Cup

GAVIRATE (ITA) - Pararoeier Corné de Koning uit Goes is het nieuwe seizoen goed begonnen. Op het Meer van Varese is Italië won De Koning met Annika van der Meer de eerste wereldbekerwedstrijd. Zowel zaterdag als zondag wonnen ze de finale met ruime voorsprong op Frankrijk.

Eerste keer in grote wedstrijd

Het was voor de eerst dat De Koning uitkwam in een grote wedstrijd met zijn nieuwe roeipartner Van der Meer. Na de Paralympics in Rio moest De Koning op zoek naar een nieuwe partner omdat Esther van der Loos ermee stopte.

Korte voorbereiding

"We hebben maar twee maanden echt samen getraind. Dat is een wat korte voorbereiding, maar we hebben hier laten zien wat we kunnen", aldus De Koning over de goede start van het seizoen. De volgende wedstrijd wordt de tweede wereldbeker in Polen in juni.

Wereldkampioenschap

De Koning en Van der Meer willen in september bij het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten een medaille halen.