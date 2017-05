Basisplaats Nieuwkoop in kampioenswedstrijd

ROTTERDAM - Bart Nieuwkoop uit Tholen begint in de basis van Feyenoord in de laatste competitiewedstrijd tegen Heracles. Nieuwkoop krijgt van trainer Giovanni van Bronckhorst de voorkeur boven Rick Karsdorp. Als Feyenoord vanmiddag wint is het kampioen.

foto: Orange Pictures



Verrassend

Dat Nieuwkoop mag spelen tegen Heracles is verrassend. Vorige week tegen Excelsior moest de enige Zeeuw in de Feyenoord-selectie nog plaats maken voor Karsdorp, die terug kwam van een blessure.



Ontknoping

Vanmiddag is de ontknoping van de eredivisie. Feyenoord, dat dus thuis tegen Heracles speelt, heeft één punt meer dan Ajax. De Amsterdammers spelen in Tilburg tegen Willem II.



Volledige opstelling

De opstelling van Feyenoord ziet er als volgt uit: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; El Ahmadi, Kuyt, Toornstra; Berghuis, Jørgensen en Elia.