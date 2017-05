Nieuwkoop: 'Uniek om kampioenschap als Zeeuw mee te maken' (video)

ROTTERDAM - De Thoolse voetballer Bart Nieuwkoop is zondag kampioen geworden met Feyenoord. De Rotterdamse club won in de eigen Kuip met 3-1 door drie doelpunten van Dirk Kuijt. Voor Feyenoord is het het eerste kampioenschap in achttien jaar.

Foto: Orange Pictures

Basisplaats

Nieuwkoop begon bij Feyenoord in de basis op de plek waar Rick Karsdorp normaal speelt. De verdediger kreeg twee grote kansen op een doelpunt, een keer stuitte hij in de eerste helft op doelman Bram Castro van Heracles. In de tweede helft werd een kopbal van Nieuwkoop gekeerd.



Tweede seizoen

Voor Nieuwkoop is het zijn tweede seizoen dat hij bij Feyenoord speelt. Dit seizoen speelde hij dertien wedstrijden voor de Rotterdamse club. Vorig jaar won hij al de beker en nu is hij landskampioen. "Kampioen worden in De Kuip. Fantastisch. Ik ben blij dat de trainer voor mij heeft gekozen. Heel mooi om deze wedstrijd te spelen."



Uniek

Nieuwkoop kreeg zoals gezegd, een aantal kansen om te scoren, achteraf gaf hij er niet om. "Het had mooi geweest als ik een doelpunt had kunnen maken, maar ik ben alsnog hartstikke blij." De laatste weken speelde Nieuwkoop vaak omdat Karsdorp niet fit is, daarom voelt het ook echt als zijn titel. "De laatste weken heb ik veel in de basis gestaan. Het is uniek om hier te staan en als Zeeuw dit kampioenschap mee te maken."