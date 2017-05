Vlissingen speelt gelijk en maakt zich op voor de nacompetitie

OSS - Vlissingen heeft de laatste competitiewedstrijd van het seizoen met 0-0 gelijkgespeeld tegen OSS'20. Door dit resultaat eindigen de Vlissingers als vierde in de hoofdklasse B en nemen de periodetitel over van kampioen Blauw Geel. Via de nacompetitie kan de ploeg van scheidende trainer Ruud Pennings alsnog promotie naar de derde divisie afdwingen.

Geen doelpunten

OSS'20 was al zeker van de nacompetitie. Vlissingen had nog een punt nodig om een periodetitel te pakken. In de eerste helft gebeurde er niet veel. Beiden ploegen creƫerden nauwelijks kansen. Er werd niet gescoord en beide teams gingen rusten bij een stand van 0-0.



Plaagstootjes

In het tweede bedrijf veranderde het spelbeeld niet. Zowel OSS'20 als Vlissingen deelde wat plaagstootjes uit, maar gescoord werd er niet. Zo eindigde de wedstrijd in 0-0 en waren beide teams tevreden met een punt.



Jong Den Bosch

Door het gelijkspel eindigt Vlissingen als vierde en neemt de periodetitel over van kampioen Blauw Geel. Aankomende donderdag spelen de Vlissingers de eerste wedstrijd in de nacompetitie tegen Jong Den Bosch, de nummer zestien uit de derde divisie. De return volgt drie dagen later.



Opstelling

Van Belzen, Renzo Roemeratoe (Martien/63), James, Milton Roemeratoe, Jansen, Weeda, Said Bouzambou, Uranie, Wolff (Ben Sellam/46), Hoessein Bouzambou (Geerman/46)