GOES kan zich opmaken voor nacompetitie na monsterzege

GOES - GOES haalde vandaag uit met een 8-1 overwinning op Nemelaer. Enkele weken geleden was GOES al 'uitgespeeld' en kon het zich gaan richten op de nacompetitie. De Goese formatie schoot echter uit de startblokken en ging rusten met een 5-0 tussenstand. In de tweede helft liep de ploeg van John Karelse nog uit naar 8-1 eindstand.

Schalkwijk scoort er vijf

Steve Schalkwijk had wellicht de middag van zijn leven. Hij nam meer dan de helft van de productie voor zijn rekening: in de 65 minuten die hij op het veld stond wist hij maar liefst vijfmaal te scoren, waarna hij zijn krachten mocht gaan sparen en gewisseld werd. Verder scoorde Kroon uit een lob, de Vlieger uit een penalty en kopte Tawfik binnen uit een corner. Vlak na rust kwam Nemelaer via van den Brand nog terug tot 5-1, maar verder liet GOES het niet komen.



Nacompetitie

Enkele weken geleden was al duidelijk dat GOES zich zou plaatsen voor de nacompetitie. GOES komt uit in een poule van vier ploegen. Wanneer de Goese ploeg hierin als eerste eindigt gaat het door naar de volgende promotie poule. Aankomende donderdag speelt GOES de eerste wedstrijd in haar promotie poule, uit in Haarlem tegen EDO. Vervolgens treedt het zondag thuis aan tegen Alverna uit Gelderland. Op 25 mei volgt de laatste partij, thuis tegen het Limburgse Susteren.



De Kroo mist waarschijnlijk nacompetitie

In de nacompetitie moet GOES het waarschijnlijk zonder Mart de Kroo stellen. De middenvelder brak tijdens een training zijn hand waardoor die in het gips moet.



Scoreverloop

1-0 Schalkwijk (25)

2-0 Kroon (26)

3-0 Schalkwijk (34)

4-0 Schalkwijk (37)

5-0 Schalkwijk (42)

5-1 van den Brand (51)

6-1 Schalkwijk (62)

7-1 de Vlieger (67/pen)

8-1 Tawfik (87)



Opstelling GOES

Uyl, Klap, Rentmeester, Tawfik, Van Hecke, Kabwe Manengela (de Jonge/63), Hollemans (van Rosevelt/46), De Vlieger, Franse, Schalkwijk (Bolivar/65), Kroon