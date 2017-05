Deze Zeeuwse zondagclubs spelen in de nacompetitie

OOST-SOUBURG - Negen Zeeuwse zondagclubs komen nog uit in de nacompetitie van het amateurvoetbal. Vlissingen en GOES komen donderdag al in actie tegen respectievelijk Jong FC Den Bosch en EDO.

Foto: Paul ten Hacken

zondag 3e divisie - hoofdklasse

Vlissingen, met Renzo Roemeratoe (foto), gaat in de nacompetitie spelen voor promotie naar de 3e divisie. De eerste tegenstander is Jong FC Den Bosch. Vlissingen begint met een thuiswedstrijd.

Foto: Paul ten Hacken

zondag hoofdklasse - 1e klasse

GOES was al weken zeker van de plek in de nacompetitie. De ploeg van trainer John Karelse (foto) kon zich in alle rust voorbereiden. Nu zijn de tegenstanders bekend. GOES treft EDO, Alverna en Susteren.

Foto: Warda Soethout

zondag 1e klasse - 2e klasse

Zeelandia Middelburg, met spits Daniel Wissel (foto), won vorige week de derde periodetitel en mag dus gaan spelen voor promotie, De club van trainer Rogier Veenstra kan dus na één seizoen weer terugkeren in de 1e klasse. De eerste tegenstander is Beerse Boys.

Foto: Paul ten Hacken

zondag 3e klasse - 4e klasse

Breskens, STEEN en Hontenisse waren al zeker van de nacompetitie. Nu zijn de tegenstanders bekend.

zondag 4e klasse - 5e klasse

Koewacht is de enige Zeeuwse vijfde klasser die nog voor promotie in aanmerking komt. Koewacht speelt tegen DEVO.

